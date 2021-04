Telma Monteiro sagra-se campeã europeia de judo

Telma Monteiro conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro nos -57 kg dos Europeus de judo de Lisboa, ao superar a eslovena Kaja Kajzer.Telma alcançou o seu sexto título europeu e chegou à 15.ª medalha em igual número de presenças em Europeus, tornando-se a primeira judoca a conquistar 'metais' em 15 Europeus.No combate diante de Kajzer, 15.ª do mundo e com quem Telma Monteiro tinha perdido em 2020, em Telavive, a judoca do Benfica, 10.ª, conseguiu pontuar para 'ippon', terminando de imediato o combate, aos 39 segundos do prolongamento ('golden score').Antes da final, Telma tinha vencido a experiente austríaca Sabrina Filzmoser (waza-ari), duas vezes campeã europeia e 31.ª do mundo, a belga Mina Libeer (ippon), 48.ª, e a kosovar Nora Gjakova, quarta e a grande favorita em Lisboa, como mais bem classificada dos -57 kg na capital portuguesa.