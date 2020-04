Nas medidas definidas pelo Sporting, há três 'escalões' diferenciados. Alguns ficam a trabalhar a tempo inteiro, outros a tempo parcial e os restantes entram em lay-off, apurou o Record

Para lay-off vão 86% dos funcionários. Desse número, a 60% aplica-se a suspensão e a 26% a redução do horário laboral. A trabalhar a tempo inteiro ficam 14%.



Por outro lado, o Sporting garante a todos os prestadores de serviço e por conta própria, que não são protegidos pela lei, o valor do lay-off e manutenção dos postos de trabalho.



Estas medidas são para vigorar durante um período de 30 dias, sendo reavaliadas no final do mesmo.



O Sporting considerou que esta decisão é indispensável para garantir a sustentabilidade do clube e a manutenção dos postos de trabalho.