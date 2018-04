Miguel Baltazar

Aquele tribunal justificou o veto ao negócio com o argumento de que a câmara violou a lei das Finanças locais, acrescenta o município numa nota de imprensa enviada à Lusa."Esta é mais uma evidência da má herança deixada pelo anterior executivo PSD, refere o presidente da Câmara de Paredes, o socialista Alexandre Almeida, citado no comunicado.Adianta-se ainda que o novo executivo de maioria PS já "está à procura de alternativas para adquirir espaço e garantir que não vai perder o sinal de 300 mil euros já dado", pela anterior gestão PSD.Segundo o presidente, o executivo que geriu os destinos do concelho até às eleições de 2017 "nunca poderia ter avançado para a compra do complexo das Laranjeiras, orçada em 1,58 milhões de euros, nem ter dado o sinal de 300 mil euros, sem o visto prévio do Tribunal de Contas, tendo ainda sido violada a Lei dos Compromissos"."A autarquia vai reclamar desta decisão e tentar obter mais uma vez o visto. Caso não seja concedido, terá de encontrar uma solução alternativa para a aquisição da antiga zona desportiva da cidade", acentuou Alexandre Almeida.O complexo desportivo das Laranjeiras foi vendido pela Câmara Paredes, em 2008, à Guedol Engenharia S. A., empresa que pagou 8,5 milhões de euros para construir um centro comercial no lugar onde estão edificados o estádio e o pavilhão desportivo.No entanto, o projecto foi travado por sucessivos processos judiciais e a Guedol Engenharia S. A. acabou por ser declarada insolvente.Em Janeiro de 2017, em hasta pública, a câmara liderada pelo anterior presidente, Celso Ferreira, avançou para a aquisição do antigo complexo desportivo e sinalizou o negócio com uma verba de 300 mil euros, comprometendo-se a pagar 1,28 milhões de euros, em prestações, o que não cumpriu até ao final de 2017, segundo informa hoje o município.