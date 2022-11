Vai apostar no Mundial? Então "não se deixe fintar"

Tomar decisões "informadas", "evitar inscrever-se e fazer depósitos em sites que não pretendem cumprir com os requisitos de proteção do consumidor, nem pagar impostos em Portugal, e que deliberadamente se querem fazer passar por legítimos, quando são ilegais no nosso país". São conselhos para quem vai fazer apostas para os jogos do Mundial de Futebol, que arranca este domingo, no Qatar, e estão integrados na campanha "Não te deixes fintar", da Associação Portuguesa de Jogos e Apostas Online (APAJO) e que é dedicada ao combate ao jogo ilegal online.

O objetivo é alertar os consumidores para que evitem sites onde estão em risco "os jogadores, os seus depósitos, prémios e mesmo os seus dados pessoais", explica a associação, em comunicado. A campanha será divulgada essencialmente nas redes sociais que, diz a APAJO, é "um dos espaços mediáticos em Portugal onde os operadores de jogo online não licenciados em Portugal ainda conseguem publicitar, ilegalmente, as suas atividades, nomeadamente através de influenciadores".

O futebol é "de forma destacada" o desporto que mais atrai os portugueses", assinala a APAJO, lembrando também que "a prática de jogo dos portugueses em sites não licenciados ainda é significativa, embora pareça estar a diminuir". Isso mesmo revelam dados de abril (os ultimos disponíveis) do estudo "Hábitos de Jogo Online dos Portugueses", realizado pela Aximage para a APAJO e segundo os qual 60% dos inquiridos declarou ter jogado exclusivamente em sites regulados.

Foi um aumento de 15 pontos percentuais face ao estudo anterior, de 2020, mas mostra que mais de um terço dos apostadores continuar a recorrer a sites ilegais. A assinalar, porém, que apenas 3% diz usar exclusivamente estes sites para efetuar as suas apostas. 37% reconhecem usar ambos os ambientes,

A APAJO lembra que antes de chegarem ao mercado, os sites licenciados não alvo de "um detalhado processo de certificação e homologação"e quem os opera é obrigado a "comprovar a sua capacidade técnica, financeira e humana". Além disso, enquanto as suas licenças se mantêm em vigor são aconmpanhados pelo Serviço de Inspeção e Regulação de Jogos.