Portugueses apostaram 10.800 euros por minuto em jogo online em ano de pandemia

O maior contributo veio dos jogos de fortuna e azar, que beneficiaram do encerramento temporário dos casinos e salas de jogo, com um montante de apostas de 4.884,1 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 67,9%.



Já nas apostas desportivas à cota, o volume de apostas cifrou-se em 808,1 milhões de euros, um crescimento de 48,9%. Este segmento foi penalizado pela interrupção das competições desportivas na primavera devido à pandemia.



Receitas brutas sobem 41,4%

Em termos de receita bruta dos operadores, que abate os montantes distribuídos em prémios ao total das apostas, a subida cifrou-se em 41,4%, para os 336,3 milhões de euros.



O segmento dos jogos de fortuna e azar online registou receitas de 174,5 milhões de euros, crescendo 44,2% face aos 121 milhões obtidos em todo o ano passado.



Nas apostas desportivas à cota, com a paragem de praticamente todas as competições desportivas na primeira vaga da pandemia, as receitas sofreram maior impacto. Ainda assim, os 161,9 milhões de euros alcançados traduzem uma subida homóloga de 38,6%.



Estado arrecada 108 milhões em impostos

A receita fiscal para os cofres do Estado em sede de imposto especial sobre o jogo online (IEJO) ascendeu a 108,2 milhões de euros.



Este montante representa uma subida de 16%, ou 15 milhões de euros, face ao arrecadado em 2019.

Num ano marcado pela pandemia da covid-19, o jogo online continuou a crescer rapidamente em Portugal. O volume de apostas feitos pelos portugueses junto dos operadores licenciados ascendeu a 5.692,2 milhões de euros, revelou esta quarta-feira o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).Este valor traduz um aumento de 64,9% face aos 3.451,4 milhões de euros apostados em 2019 e corresponde a uma média de 15,55 milhões de euros gastos em apostas diariamente ou 648 mil euros por hora ou ainda 10.800 euros por minuto.