Galp contrata EY como auditor externo

A Ernst & Young (EY) vai substituir a PricewaterhouseCoopers (PWC) como auditor externo da Galp Energia, informou a petrolífera em comunicado enviado à CMVM esta sexta-feira, 10 de Agosto.





"Tendo em conta a política de rotação do auditor externo da Galp, com vista a assegurar a manutenção do elevado grau de independência do auditor externo, o Conselho Fiscal, nos termos do n.º 4 do artigo 19.º dos Estatutos da Sociedade, decidiu, no seguimento de um processo de consulta, nomear a Ernst& Young Audit & Associados, SROC, S.A. para auditor externo da Galp para o quadriénio 2019-2022", lê-se no mesmo documento.