Kristian Ruby: “É preciso uma evolução na energia, não uma revolução”

Na visão do responsável da federação do setor elétrico europeu, Bruxelas deve ter cuidado para não apressar a reforma do mercado, “por causa desta espécie de pânico político que se instalou”, depois de os preços terem batido os 1.000 euros.



David Plas Bárbara Silva barbarasilva@negocios.pt 10:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A federação do setor elétrico europeu, que fala em nome de mais de 3500 empresas e 33 associações, está muito atenta à reforma do mercado elétrico em curso. Ao fim de duas semanas online, a consulta pública lançada pelo Executivo europeu está a terminar e a comissária da Energia, Kadri Simson, já avisou que a primeira proposta de reforma estará pronta em março. A Eurelectric encara o processo ... ... Saber mais Energia Comissão Europeia energias alternativas renováveis eletricidade

Kristian Ruby: “É preciso uma evolução na energia, não uma revolução”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Kristian Ruby: “É preciso uma evolução na energia, não uma revolução” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar