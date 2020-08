7-Eleven compra lojas Speedway num negócio de mais de 17 mil milhões de euros

A cadeia de lojas de conveniência 7-Eleven fechou um acordo com a empresa norte-americana Marathon Petroleum para comprar as lojas Speedway num negócio no valor de 21 mil milhões de dólares (17,82 mil milhões de euros).



Lusa 07:13







O montante que a empresa americana receberá, que se estima atingir 16,5 mil milhões de dólares após impostos, será utilizado para pagar dívidas e gerar rendimentos para os seus acionistas.



As duas empresas já estavam a testar esta operação há vários meses, mas foi descartada em março passado quando a empresa japonesa considerou que os 22 mil milhões de dólares que a Marathon estava a pedir na altura excediam o seu preço desejado.



A Speedway tem quase 4.000 lojas nos Estados Unidos, enquanto a cadeia 7-Eleven tem 69.200 lojas em dezoito países, incluindo 22.400 no Japão e 11.800 nos Estados Unidos.







