Accionistas da Sumol+Compal descem contrapartida para retirar empresa de bolsa

O auditor independente pedido pela CMVM para fixar o preço de saída de bolsa da Sumol+Compal determinou que a contrapartida deverá ser fixada em 1,701 euros, incluindo o valor dos dividendos que a empresa vai pagar este ano. Deduzido o pagamento aos accionistas, que é de 4 cêntimos, a contrapartida ficará nos 1,661 euros, de acordo com um comunicado da CMVM.

O preço fixado é assim inferior ao valor que os accionistas Refrigor e Frildo propuseram pagar aos restantes accionistas. Quando convocaram a assembleia-geral informaram que estavam dispostos a pagar 1,7181 euros por título, o preço médio ponderado das acções nos últimos seis meses, segundo já tinha sido comunicado à CMVM.

Os accionistas dominantes da Sumol+Compal decidiram assim reduzir a contrapartida que será oferecida aos restantes accionistas para retirar a empresa de bolsa, revela o comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com base no preço inicialmente proposto, o valor para comprar todas as acções não detidas pelos principais accionistas ascenderia a 6,67 milhões de euros. O preço fixado pelo auditor determina uma poupança de 70 mil euros.

As acções da Sumol+Compal ainda não negociaram esta quarta-feira, tendo fechado a última sessão a subir 1,2% para 1,68 euros, um valor que está cerca de 1% abaixo da actual contrapartida.