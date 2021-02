Adidas inicia processo de venda da subsidiária Reebok

A fabricante alemã de equipamento desportivo Adidas anunciou hoje que vai vender a sua subsidiária norte-americana Reebok, que tem atravessado um período de incerteza, para se concentrar apenas na sua marca.O grupo "decidiu lançar o processo formal tendo em vista a venda da Reebok", comprada em 2006 por 3,1 mil milhões de euros e vai "concentrar-se no reforço da marca Adidas como líder do mercado desportivo mundial", refere um comunicado, sem falar em potenciais compradores.A marca Reebok vai já aparecer à margem dos resultados financeiros do grupo no primeiro trimestre de 2021, precisa o comunicado.No próximo dia 10 de março, serão divulgados mais detalhes sobre a orientação estratégica da Adidas até 2025, numa apresentação que será feita à imprensa e a analistas financeiros pelo líder dinamarquês do grupo, Kasper Rorsted.Desde a aquisição da Reebok, a Adidas não conseguiu relançar a marca norte-americana, alimentando regularmente rumores sobre uma possível venda."Após uma reflexão ponderada, chegámos à conclusão que a Reebok e a Adidas podem atingir um potencial de crescimento muito maior se forem independentes", disse Rorsted, citado no comunicado.No terceiro trimestre de 2020, a marca Adidas viu as suas vendas recuarem 2%, contra um recuo de 7% da Reebok, que depende fortemente do mercado norte-americano.O grupo norte-americano VF Corp (que detém as marcas The North Face e Timberland) e a chinesa Anta Sports são considerados potenciais compradores.