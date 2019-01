AICEP "senta" 300 empresas com delegados espalhados pelo mundo

Dezenas de agentes da diplomacia económica estão reunidos com empresários que têm interesses nos mercados internacionais em que estão colocados. Conheça as associações que também estiveram nos encontros de início do ano.

Luís Castro Henriques ascendeu à presidência da AICEP em março de 2017, substituindo Miguel Frasquilho. Bruno Simão

Cerca de 300 empresas portuguesas foram convocadas pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) para reuniões com 30 delegados da instituição pública, que estão colocados em diferentes mercados internacionais e, como habitual no início de cada ano, viajaram até à base para participar no Seminário Diplomático, que decorreu a 3 e 4 de janeiro, em Lisboa.

Os encontros com as exportadoras estão a ser realizados esta terça-feira, 8 de janeiro, no formato de mesa-redonda, com cerca de uma dezena de empresas por sessão com cada delegado. Depois da confirmação de que 2018 foi o ano de maior captação de investimento estrangeiro desde criação desta agência pública, fonte oficial explicou ao Negócios que "a ideia foi colocar em contacto as empresas com interesses nestes mercados e quem está no terreno".

Estas reuniões com as empresas são uma novidade introduzida em 2019 pela entidade liderada por Luís Castro Henriques, uma vez que nos anos anteriores a presença dos delegados da AICEP era "apenas" aproveitada para a transmissão da estratégia geral da instituição e para a realização de reuniões internas de balanço para cada mercado, além da planificação das ações que irão acontecer ao longo do ano.

Na véspera, esta segunda-feira, os mesmos delegados da AICEP já tinham também estado a trocar impressões com quase três dezenas de associações empresariais, como a AEP, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa ou a NERLEI (Leiria), assim como várias outras organizações setoriais, representativas de indústrias tão diversas como a agroalimentar, automóvel, vestuário ou construção.

Lista de associações setoriais participantes:

- Aeronáutica, Espaço e Defesa: AEDCP;

- Agroalimentar: Portugal Foods, Portugal Fresh, InovCluster e AGAVI;

- Automóvel: AFIA e Mobinov;

- Metalurgia, Metalomecânica e Eletromecânica: AIMMAP e ANEME;

- Moda e vestuário: Selectiva Moda, Moda Lisboa e CENIT/ANIVEC;

- Calçado: APICCAPS;

- Curtumes: APIC;

- Ourivesaria e Relojoaria: AORP;

- Construção: AICCOPN e ASSIMAGRA;

- Mobiliário: APIMA;

- Iluminação: AIPI;

- Moldes: CEFAMOL;

- Cerâmica: APICER;

- Água: PPA;

- Tecnologias de Informação: ANETIE;

- Farmacêutico: APIFARMA.