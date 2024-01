Alexandre Fonseca não é arguido na Operação Picoas, diz PGR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexandre Fonseca,, confirmou fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) ao Negócios. A informação foi inicialmente avançada pelo Eco.

"Não se encontra entre os arguidos constituídos no designado processo Picoas", referiu fonte oficial da PGR.









"viciação do processo decisório do grupo Altice, em sede de contratação, com práticas lesivas das próprias empresas daquele grupo e da concorrência", que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva.

"Venho comunicar que eu e o grupo Altice concretizámos um acordo que põe termo a uma relação de mais de uma década, na qual coloquei toda a minha entrega e dedicação e a quem prestei profunda colaboração. Seguir-se-á uma nova fase com novos desafios", escreveu o antigo CEO da Altice Portugal , numa publicação na rede LinkedIn.

Os dois principais arguidos no caso sãoA investigação, que foi conhecida a 13 de julho, suspeita de uma alegadaA informação relativa a Alexandre Fonseca surge no dia em que o gestor anunciou a saída definitiva do grupo Altice, cerca de cinco meses após ter suspendido funções, na sequência da investigação, e numa altura em que a operação em Portugal se encontra à venda.