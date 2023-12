Multimilionário Xavier Niel interessado em comprar Altice Portugal

Leia Também Horta Osório quer comprar todo o grupo e recuperar a marca e nome Portugal Telecom

Leia Também Quem é o fundo que quer comprar a Meo em parceria com Horta Osório

Leia Também Warburg Pincus "pesca" Horta Osório para comprar Meo

Leia Também Trabalhadores da Altice Portugal temem compra da Meo por fundos

, entrando na corrida contra uma empresa de telecomunicações saudita e um fundo ligado a Horta Osório.A informação está a ser avançada, esta quarta-feira, pela Bloomberg que cita fontes com conhecimento do processo.Contactados pela agência, representantes da Altice e da Iliad declinaram comentar.Trata-se da mais recente manifestação de interesse pela Altice Portugal depois de, na semana passada, o Financial Times ter avançado que a "private equity" norte-americana Warburg Pincus se aliou a António Horta Osório numa oferta de mais de seis mil milhões de euros pelos ativos de telecomunicações da Altice Portugal. Fontes citadas pelo mesmo jornal adiantaram que o antigo "chairman" do Credit Suisse não será apenas um consultor, classificando a relação na oferta como uma "parceria". Horta Osório poderá mesmo desempenhar funções na empresa, caso a proposta saia vencedora. O Negócios tentou contactar o antigo banqueiro, mas sem sucesso.Na sequência dessa notícia, o Expresso avançou que a proposta vai no sentido de ficar com toda a operação portuguesa e recuperar a marca e o nome da Portugal Telecom , sendo o objetivo recuperar a matriz portuguesa do operador., tendo sido já avançado que a Saudi Telecom é um dos candidatos. Outros potenciais interessados incluem a Apax Partners, a Apollo Global Management e a CVC Capital Partners.Segundo indicou uma fonte sob a condição de anonimato à Bloomberg, o líder da Altice, Patrick Drahi, vai selecionar os interessados criando uma "short list" no início do próximo ano.que incluem aa BFM TV e a BFM, segundo avançou, em agosto, o Le Figaro.O grupo Altice divide-se em três ramos do negócio: a Altice France, a Altice International (integra Portugal, Israel e República Dominicana) e a Altice USA.Enquanto a venda de ativos da Altice não acontece, Niel tem andado às compras e, ainda no mês passado, fechou a compra de 6% do capital da empresa de telecomunicações Proximus que tem o Estado belga como acionista maioritário (53,51%).Isto ao mesmo tempo que procura expandir em Itália, com uma nova tentativa para combinar o seu negócio de telecomunicações em Itália com as operações locais da Vodafone.