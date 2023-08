Altice contrata Vieira de Almeida e Uría e admite processar suspeitos do caso Picoas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Altice contratou em Portugal as sociedades de advogados Vieira de Almeida e Uría Menendez-Proença de Carvalho para se defender no caso Picoas, admitindo avançar com pedidos de indemnizações aos suspeitos que venham a ser considerados culpados, conta o Jornal Económico.





Na semana passada, Patrick Drahi (na foto), o maior acionista, disse que se sentia "traído e enganado por um pequeno grupo de indivíduos, incluindo um dos nossos colegas mais antigos". Numa teleconferência com os detentores de obrigações, afirmou que "o grupo é uma vítima e não o acusado".



De acordo com o Jornal Económico, o grupo admite processos judiciais para exigir indemnizações aos arguidos da operação Picoas, como Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes, se estes forem considerados culpados na investigação sobre os negócios fraudulentos que terão lesado a empresa e o Estado em centenas de milhões de euros.





A Veira de Almeida vai defender os interessas da operadora contra o seu co-fundador, enquanto a Uría-Menendez-Proença de Carvalho presta apoio na investigação interna, diz o jornal.





Armando Pereira tem direito a uma participação de 20% dos lucros de Patrick Drahi. Um contrato "atípico", tal como explicou o Negócios na semana passada, que Drahi admite que seja possível reverter.