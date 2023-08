Leia Também CEO da Altice Portugal ao lado de Drahi em encontro com investidores

A Altice continua a fazer encomendas e pagamentos a empresas investigadas no âmbito da Operação Picoas, apesar de ter anunciado a suspensão dos negócios com os fornecedores envolvidos no esquema fraudulento alegadamente montado por Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes, avança o Público Tal acontece com empresas consideradas fundamentais para a continuidade da operação enquanto não houver alternativas, sendo exemplo disso a Shar, a quem a Altice reconheceu, em meados deste mês, pagamentos no valor de 6,3 milhões de euros, de acordo com informação a que o diário teve acesso.À luz da tese do Ministério Público, esta empresa, com sede da Zona Franca da Madeira, foi uma das que Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes utilizaram para supostamente deter o controlo e obter fundos de empresas que serviam como fornecedores da Altice. Entre 2017 e 2022, a companhia terá faturado a entidades do grupo cerca de 157 milhões de euros.Ao jornal, a Altice Portugal, liderada por Ana Figueiredo, afirmou que embora tenha suspendido "os pagamentos e compras a entidades potencialmente implicadas na investigação judicial" e reforçado medidas "de avaliação" do relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços, há "certas operações cruciais em curso (designadamente para salvaguarda dos clientes da Altice, incluindo entidades públicas)" que não podem deixar de ser garantidas e "com carácter de urgência", razão pela qual "foi assegurado o pagamento pontual de serviços efetivamente prestados, viabilizando o processamento de salários de centenas de colaboradores de fornecedores sob avaliação e que prestaram serviços efetivos em benefício da Altice".