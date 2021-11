Altice Portugal anuncia novos investimentos em tecnologia e inovação na Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Altice Portugal reiterou esta quinta-feira o seu compromisso num investimento sustentado e contínuo de 35 milhões de euros na Região Autónoma da Madeira.

O compromisso foi materializado pelo presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, nas áreas da inovação, infraestruturas, saúde e responsabilidade social, num evento naquela região que contou com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Com a assinatura de cinco protocolos, foi garantida a continuidade da expansão da rede de fibra ótica e na rede móvel, refere a Altice em comunicado. "Investimentos que ultrapassam os 35 milhões de euros, nos últimos quatro anos e que posicionam a Altice Portugal como o maior investidor em tecnologia e comunicações ao serviço dos madeirenses", acrescenta o documento.