Amazon quer lançar televisões de marca própria nos EUA

A Amazon está a planear o lançamento de uma marca própria de televisões já em outubro nos Estados Unidos, segundo noticia o Business Insider . A tecnológica lançou a AmazonBasics TV na Índia no ano passado e está a agora a trabalhar com parceiros para expandir este projeto. O lançamento nos EUA estará a ser trabalhado há dois anos.As televisões, que contarão com o sistema de controlo por voz Alexa, estarão a ser desenhadas e produzidas por parceiros da Amazon, incluindo a chinesa TCL, que trabalha igualmente com a Alcatel ou a Samsung, de acordo com as fontes contactadas pelo Business Insider que pediram para não ser identificadas devido ao secretismo do projeto. A expetativa é que os modelos sejam de grandes ecrãs com 55 a 75 polegadas.O lançamento poderá colocar a tecnológica em concorrência direta com outras empresas de eletrónica como a Samsung, a LG ou a Sony, que também vendem através do market-place da Amazon. Esta não é a primeira vez que a empresa de Jeff Bezos aposta em eletrónica doméstica com a marca Amazon e a assistente Alexa, tendo igualmente lançado, em 2018, uma série de aparelhos, incluindo micro-ondas, amplificadores e sistemas de som.