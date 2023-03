E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Bárbara Grilo é o novo presidente da Agência Nacional de Inovação (ANI). A decisão foi tomada na assembleia-geral desta terça-feira , 7 de março pelos dois acionistas da ANI, O IAPMEI (Ministério da Economia) e a Fundação para a Ciência e Tecnologia (Ministério da Ciência e Ensino Superior.)

António Bárbara Grilo substitui Joana Mendonça que batei com a potra a seu de fevereiro deste ano.





Na altura, tal como Negócios noticiou, Joana Mendonça enviou uma carta de renúncia à ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e ao ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, onde indicava não estarem "reunidas as condições para o exercício do cargo" devido a "uma crescente dificuldade de receber orientações da tutela, designadamente em matérias de crucial importância para a agência".

António Carlos Bárbara Grilo é professor catedrático no departamento de Mecânica e Engenharia Industrial da Nova School of Science & Technology.





Além de António Bárbara Grilo foram ainda designados os novos membros do conselho de administração da ANI para um novo mandato 2023-2025. Os dois lugares de vogais executivos serão ocupados por Maria Alexandra dos Santos Vilela, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona do Porto, e Sílvia Maria Pires Garcia, chefe do Laboratório de Inovação da Casa da Moeda.



A eleição desta última, segundo a deliberação, "fica condicionada à obtenção de avaliação curricular e de adequação de competências pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP), a qual já foi solicitada".