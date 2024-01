António Ramalho e Gonçalo Moura Martins no novo podcast do Negócios

do BCP.





O Negócios estreia esta segunda-feira um novo podcast. Partida de Xadrez é o nome do espaço de debate quinzenal sobre os grandes temas da atualidade económica com os comentadores residentes António Ramalho e Gonçalo Moura Martins e moderação de Maria João Babo.A alta velocidade ferroviária é o tema do primeiro episódio, com a prioridade dada à ligação de Lisboa à Galiza em detrimento de uma linha para Madrid.Os projetos desenhados no passado e a evolução do investimento no país foram alguns dos pontos analisados nesta conversa, que se debruça também sobre os benefícios da aproximação das duas maiores cidades portuguesas e a "falsa questão" da construção da nova linha em bitola ibérica.Os dois "jogadores residentes" têm uma experiência de décadas em grandes empresas.António Ramalho liderou mais recentemente o Novo Banco e a Infraestruturas de Portugal, tendo sido ainda presidente da CP e da Unicre e administrador financeiroGonçalo Moura Martins está há mais de 30 anos no grupo Mota-Engil, tendo sido presidente executivo entre 2013 e 2023 e ocupando ainda hoje uma das vice-presidências.