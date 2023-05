António Rios Amorim: Governo e empresas "têm de fazer mais" para travar "crítico" êxodo de talento

O presidente do conselho de administração da Corticeira Amorim, António Rios Amorim, diz ser "absolutamente urgente" travar o êxodo de talento de Portugal, defendendo que o Governo e as empresas "têm de fazer mais" para reverter o cenário "preocupante" de saída do país de até 20 mil jovens licenciados por ano.



"As empresas portuguesas têm de fazer mais para que realmente este talento que tanto nos custou a formar fique em Portugal e, por elas próprias, criar mecanismos de atração e de retenção", enquanto "o Estado tem de dar um contributo absolutamente determinante com política fiscal competitiva que permita que estas pessoas, quando comparam a remuneração líquida com a de outros países, prefiram ficar em Portugal".



O comentário foi feito, esta terça-feira, à margem de uma conferência organizada pela agência Lusa em parceria com a Cotec Portugal, à qual preside, sob o tema "Atrair e reter os melhores talentos - receitas para criar valor na economia portuguesa", que reuniu no mesmo painel a CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, e a diretora-geral da Nestlé Portugal, Anna Lenz.



"Todos os anos saem de Portugal 19 a 20 mil licenciados o que nos obriga não só a pensar, mas a agir. Este tema é absolutamente urgente", afirmou o empresário, apontando que formar um licenciado, desde a pré-primária, custa 96.500 euros ao Estado, sem contar com a receita que se perde por via das contribuições para a Segurança Social ou consumo.



Além disso, enfatizou, com base num estudo à luz do qual, entre 2011 e 2021, saíram do país 742 mil pessoas e regressaram apenas 133 mil, Portugal tem "um problema sério" quando "61% dos emigrantes não pensa voltar" e "24% do talento que reside em Portugal está propenso ou muito propenso a emigrar".



Para António Rios de Amorim, do ponto de vista das qualificações, verificou-se uma "evolução fantástica" nos últimos anos, mas é preciso agora "que o talento criado e desenvolvido em Portugal fique em Portugal e realmente consiga criar valor para a economia portuguesa".



Como? "Uma parte faz-se pelos salários fixos, mas do nosso ponto de vista faz-se também pelas contribuições que se pagam naquilo que são as remunerações variáveis que, muitas vezes, estão ligadas à própria meritocracia e ao valor que estas pessoas acrescentam às empresas para as quais trabalham".



Neste sentido, advogou, o Orçamento do Estado para 2024 "tem que encarar já medidas claras de suporte fiscal à retenção de talento sobretudo em sede de IRS para que Portugal consiga competir com outros países que olham para o nosso talento de forma ávida".



Já em "casa" Amorim adiantou que estão a ser postas em prática políticas nesse sentido: "Os 3.500 trabalhadores da Corticeira Amorim em Portugal vão poder ter acesso, a partir de 2023, a remuneração variável que é incremental face aos salários fixos, com uma definição de objetivos concreta que vão poder acompanhar e seguir, paga ao trimestre se assim optarem por o fazer".



"Se os salários são tão importantes na decisão de muitos dos nossos jovens para emigrar eu acho que temos de ir diretamente à raiz do problema", sublinhou.



"É fundamental termos salários competitivos", diz CEO da Altice



A CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, partilha da mesma perspetiva. Num mundo cada vez mais globalizado, em que se "compete com todo o mundo", as empresas têm de trabalhar para atrair e reter talento particularmente "em termos de atribuição e disponibilização de políticas salariais". "É fundamental termos salários competitivos", frisou.



E, a este nível, argumentou, "as grandes empresas têm feito um papel fundamental": "Quando comparamos salário médio de uma grande empresa com as demais, nós pagamos cerca de duas vezes/duas vezes e meia acima da média e isso leva depois à contaminação positiva pelo resto do tecido empresarial".



Mas só a atuação das empresas não basta, entende Ana Figueiredo, para quem "é importante do ponto de vista de políticas públicas nomeadamente na componente fiscal, criar condições para que o salário que a empresa paga seja percetível como atrativo", ou seja, para que haja "maior competitividade fiscal para as empresas poderem pagar melhores salários e que esses melhores salarios também se traduzam numa melhoria da riqueza para os portugueses".



"Competimos com uma carga que penaliza a partir de determinado patamar quem tem residência fiscal em Portugal comparativamente a quem vive noutras geografias. Temos taxas de imposto que são críticas para a minha área em que a carga se aproxima de 50% e noutros é metade", lamentou.



"Os escalões de IRS não promovem a meritocracia", frisou a CEO da Altice, lembrando que, "além do êxodo de talento", Portugal sofre "um grave problema demográfico". "Se nada for feito a média etária em cinco anos vai de ser 53 anos", o que terá impacto não só "na escassez" de quadros, mas também na produtividade do país", alertou.



Já a diretora-geral da Nestlé Portugal, Anna Lenz, "não é só o salário" que funciona como íman para quadros qualificados. "Temos muitos alemães e suíços, entre as 52 nacionalidades, que querem trabalhar aqui por outras razões", apontou, sublinhando que hoje "as pessoas esperam mais da empresa" e também olham para outros aspetos como o potencial de carreira.



Disputar o mesmo talento como resto do mundo não é necessariamente mau, na perspetiva da mesma responsável: "O acesso ao talento é maior e posso trabalhar com o mundo inteiro, com o qual também concorremos, mas a concorrência faz com que melhoremos".







Leia Também Do desafio da capitalização ao de reter talento: empresas precisam de escala