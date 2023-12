APED: Concentração de mercado? “Não vejo críticas aos países nórdicos”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“Nunca ouvi dizer que não fossem mercados concorrenciais nem nunca vi ninguém a atacar a excessiva concentração do mercado nos países nórdicos”. É assim que o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) reage às críticas, designadamente do presidente da Centromarca, Nuno Fernandes Thomaz, que apontou que Portugal, com dois operadores de retalho (Sonae e Jeró

...