Apoios a fundo perdido esgotados em dois meses

Está esgotado o orçamento dos apoios a fundo perdido criados pelo Governo para compensar as empresas pelas perdas sofridas com a pandemia. Os programas Apoiar e Apoiar Restauração deixaram de aceitar novas candidaturas a partir da meia-noite da passada sexta-feira. Segundo o aviso do encerramento, publicado no portal Compete 2020, face à “elevada procura registada”, foi atingido o “nível de compromisso orçamental assumido”

