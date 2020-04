A Apple lançou o novo iPhone SE, naquele que é o primeiro smartphone "low cost" da empresa em quatro anos. Em Portugal, as reservas arrancam esta sexta-feira e o preço começa nos 499 euros para a versão com menos capacidade de amarzenamento.

O novo modelo, disponível em preto, branco ou vermelho, oferece três opções de amarzenamento. Estas variam entre os 64 gigabytes e os 256 gigabytes, com os preços a arrancarem nos 499 euros e a irem até aos 669 euros, segundo o site da Apple em Portugal.

O novo iPhone SE, que conta com um ecrã retina HD de 4,7 polegadas e usa o mesmo processador do seu antecessor, o iPhone 11, poderá ser reservado a partir das 13h desta sexta-feira, estando disponível a partir do dia 24 de abril.



O lançamento, refere a Bloomberg, é uma tentativa da empresa de aumentar as vendas enquanto os consumidores aguardam pelo lançamento dos novos modelos com 5G, no final do ano. E mostra que a produção na China já conseguiu recuperar alguma da normalidade, num cenário marcado pela pandemia por covid-19.