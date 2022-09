Aprovada por unanimidade audição da Comissão Executiva da CGD sobre fecho de balcões

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) aprovaram esta quarta-feira por unanimidade um requerimento do PS para ouvir a Comissão Executiva da CGD sobre o encerramento de 23 balcões."A Caixa Geral de Depósitos (CGD), enquanto banco público, tem um dever especial de garantir o acesso da população aos serviços bancários essenciais, primeiramente e sobretudo nos casos em que, de outra forma, não possa a população aceder a tais serviços, seja por não ter acesso à internet e ao 'home banking', seja por obstáculos à mobilidade" lê-se no texto do requerimento do PS.Assim, e ainda que considerem imperativa que a gestão da CGD seja "orientada por princípios de racionalidade e sustentabilidade", os socialistas querem que a gestão liderada por Paulo Macedo venha ao parlamento esclarecer a "decisão já confirmada" pelo banco de encerrar 23 balcões.No dia 8 de setembro, a COF votou um requerimento do PCP para uma audição do ministro das Finanças sobre encerramento de balcões pela CGD, mas este foi chumbado com o voto contra do PS.Na ocasião, o deputado socialista Miguel Cabrita justificou o sentido de voto com o facto de a questão poder ser colocada ao ministro das Finanças na audição regimental que estava marcada para dia 14 e por entender que o tema em causa exigia uma audição à Comissão Executiva da CGD, indicando que iria apresentar um requerimento nesse sentido."Com efeito, além de ser imperioso perceber se o anunciado encerramento destes 23 balcões foi precedido de uma avaliação que sustente o encerramento dos balcões em causa e, em caso afirmativo, quais os pressupostos em que assentou a decisão de encerrar esses balcões, importa ainda que sejam prestados esclarecimentos sobre as consequências do encerramento destes balcões para os trabalhadores que neles se encontram a prestar atividade", salienta o requerimento votado e aprovado esta quarta-feira.