“As ‘big 4’ não querem estar contra potenciais clientes e evitam ser demasiado agressivas”, diz Pedro Espanha da Cunha

Fundada no final de 2019, a Kepler Forensic surge pelas mãos de três sócios com larga experiência no mundo das “big four” da auditoria (Deloitte, KPMG, EY e PwC). Nesse mundo, diz Pedro Espanha da Cunha, um dos sócios fundadores, há limites aos serviços que são prestados pelas auditoras – não só aqueles que são impostos pela regulação, mas também aqueles que surgem dos conflitos de interesses das próprias auditoras.

