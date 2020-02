A temporada de resultados referentes ao ano anterior arranca amanhã com a Navigator a dar o pontapé de saída. O Negócios mostra-lhe uma tabela com as datas de divulgações e as estimativas dos analistas.

A Navigator dá o mote na temporada de resultados amanhã, dia 11 de fevereiro. O consenso de analistas da Bloomberg, agrupados pelo Negócios, antecipa uma queda homóloga de 16,1% no lucro líquido para os 188,8 milhões de euros. Segue-se a Semapa (dia 13) que se prevê que recue 1,55% em termos de lucro para os 130,5 milhões.

Na semana seguinte será a vez da Galp (dia 18), grupo EDP, BCP, Jerónimo Martins e Novabase (dia 20), e Sonae Capital (dia 21). Para estas cotadas, os analistas antecipam subidas no lucro para todas elas, expecto a Sonae Capital e Novabase. Destaque para a EDP e EDP Renováveis que podem apresentar as maiores subidas entre as empresas da bolsa nacional.

A Merlin e a Pharol serão as seguintes na lista a divulgar números (dia 28). Em março é a vez da Impresa (dia 2), Corticeira Amorim (dia 9), CTT (dia 16), Sonae (dia 19), REN (dia 25) e Glintt (dia 27). Para as restantes empresas, como é o caso da Nos, ainda não há data definida.

Os analistas estão a antecipar uma queda de 2% no lucro líquido das cotadas do PSI-20 como um todo, pelo segundo ano consecutivo. Mas há algumas que destoam na tendência geral. Espera-se que os CTT aumentem 63,09%, consumando a sua recuperação. No lado oposto da tabela está a Ramada, que é vista a cair 88,5%, devido aos resultados extraordinários da empresa em 2018, que vendeu a totalidade do capital da Ramada Storax e das suas subsidiárias.







Empresa Data Lucros 2018 Estimativa Lucros 2019 Navigator 11 de fevereiro 225,1 188,8 Semapa 13 de fevereiro 132,6 130,5 Galp Energia 18 de fevereiro 741,0 579,0 EDP 20 de fevereiro 519,2 668,0 EDP Renováveis 20 de fevereiro 313,4 434,1 BCP 20 de fevereiro 301,1 341,8 Jerónimo

Martins 20 de fevereiro 401,0 431,4 Novabase 20 de fevereiro 4,7 3 Sonae capital 21 de fevereiro -3,9 -3,0 Merlin Properties 28 de fevereiro 854,9 593 Pharol 28 de fevereiro -5,6 ND Impresa 2 de março 3,1 ND Corticeira Amorim 9 de março 77,4 68,0 CTT 16 de março 19,6 32,0 Sonae 19 de março 221,7 164,0 REN 25 de março 115,7 112,8 Glintt 27 de março 0,6 ND Sonae Indústria 31 de março 11 ND Ibersol 14 de abril 25,0 25,0 Teixeira Duarte 29 de abril 11,1 ND

Fonte: Negócios para as datas e Bloomberg para as estimativas.

Valores em milhões de euros

Várias empresas ainda não revelaram as datas de apresentação de resultados