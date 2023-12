Ascendi compra Elsamex Gestión de Infraestructuras para entrar em Espanha

A Ascendi vai comprar, através da Ardian France, a Elsamex Gestión de Infraestructuras, empresa-mãe do grupo espanhol EGI, uma operação que surge alinhada com a entrada em Espanha.



Contactado pelo Negócios, o CEO da Ascendi, Luís Silva Santos, afirmou apenas que a operação "está no âmbito do processo de internacionalização da Ascendi e aguarda decisão da Autoridade da Concorrência".



A aquisição, pela Ascendi, Inovação e Gestão de Infra-estruturas, S.A. ("Ascendi IGI"), do controlo exclusivo sobre a Elsamex Gestión de Infraestructuras, foi notificada, esta quinta-feira, à Autoridade da Concorrência (AdC).



Segundo o regulador, a empresa-mãe do grupo espanhol EGI está ativa, principalmente, na prestação de serviços de infraestruturas (como conservação, manutenção e desenvolvimento), principalmente para estradas e autoestradas, e em menor medida para outros edifícios e estações de serviço.



Em Portugal atua através da subsidiária Intevial Gestão Integral Rodoviária, S.A., principalmente na prestação de serviços de conservação, manutenção e construção de infraestruturas rodoviárias exploradas pela Infraestruturas de Portugal.



O valor do negócio não foi, no entanto, divulgado.



A concessionária de autoestradas portuguesa comprada em 2016 pelo fundo francês Ardian tem em curso uma estratégia de internacionalização para Espanha, mas também para França.