Assessorou BdP na venda do Novo Banco e agora faz contas na Nani

Evgeny Kazarez é atualmente o presidente da Nani Holdings, a entidade que foi criada pela Lone Star para ter 75% do capital do Novo Banco. O responsável admite que é um executante, limitando-se hoje a preparar as contas desta sociedade. No entanto, em 2017, teve um papel mais ativo ao fazer parte da equipa do Deutsche Bank que assessorou o Banco de Portugal (BdP) na venda da instituição financeira liderada por António Ramalho. Apesar disso, recusa que haja ...