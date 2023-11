Atual vogal vai ser a próxima líder da ANAC

O nome de Ana Vieira da Mata para presidente do regulador da aviação civil, onde está desde 2008, já passou na Cresap, estando agora em curso o processo para a emissão do parecer do Parlamento, que também antecede a designação.

Atual vogal vai ser a próxima líder da ANAC









