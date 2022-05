Auchan Retail Portugal distribui 16 milhões aos trabalhadores

Em comunicado, a retalhista adianta que a medida abrangeu "todos os colaboradores dos hipers, supers, lojas de ultraproximidade e gasolineiras, bem como dos serviços de apoio e plataformas da Auchan"."Temos como prática esta partilha do haver, através da distribuição de uma parte dos lucros líquidos, que permite que todos aqueles que se empenharam a criar valor para a empresa beneficiem também da sua valorização", refere o diretor de recursos humanos da empresa, Jorge Filipe, citado em comunicado."Com este espírito, já foi possível distribuir, entre 2013 e 2021, mais de 125 milhões de euros, o que corresponde, em média, a mais dois salários por ano", salienta o responsável.A Auchan Retail Portugal acrescenta ainda que está a preparar "o lançamento de uma plataforma de protocolos e parcerias" e, posteriormente, um "sistema de benefícios flexíveis" para poder "responder às necessidades particulares de cada um".O comunicado da empresa refere ainda que os seus colaboradores beneficiam atualmente de um conjunto de vantagens como um seguro de saúde que inclui o agregado familiar direto, seguro de vida e acidentes pessoais, desconto de 5% em compras e telemóvel com pacote de minutos, "incluindo utilização familiar a custos reduzidos".A Auchan Retail Portugal conta com cerca de 9.000 colaboradores, com uma antiguidade média na empresa de 12 anos.O grupo conta com 67 lojas físicas e 29 gasolineiras em Portugal.