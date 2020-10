Auditor questiona viabilidade da Worten em Espanha

Leia Também Sonae acumula prejuízos na Worten em Espanha e põe 590 trabalhadores em lay-off

A pandemia de covid-19 veio penalizar ainda mais a atividade da Worten em Espanha. O auditor da empresa detida pelo grupo Sonae deixa alertas, questionando mesmo a sua capacidade de continuar em funcionamento, avança o jornal Cinco Días esta quinta-feira.Segundo as contas anuais e o relatório de auditoria relativos ao exercício de 2019, citados pelo jornal, a PwC, o auditor da Worten, questiona a sua viabilidade pelo facto de, no final do ano passado, o passivo superar o ativo em 67 milhões de euros.De acordo com os resultados, a Worten aumentou as perdas em 33% em 2019, para 34,9 milhões de euros, e as vendas caíram 10% para 219,5 milhões, refere a mesma publicação.A isto acresce o impacto da pandemia. "Adicionalmente, a empresa foi afetada de uma forma muito relevante" pela covid-19, o que "resultou, entre outros aspetos, no encerramento de lojas físicas", refere a auditora, notando ainda que "estes factos ou circunstâncias indicam a existência de uma incerteza material que pode gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de a empresa continuar em funcionamento".Ao Cinco Días, a Worten afirmou estar "focada no crescimento dos canais digitais". A partir deste plano de transformação do negócio, que está a decorrer "de acordo com as expectativas", a empresa diz que irá "alcançar a rentabilidade operacional em Espanha já em 2021".Em abril, fonte oficial da Worten confirmou ao Negócios que tinha 36 lojas fechadas e 590 trabalhadores em lay-off no país vizinho, sem detalhar a situação da filial espanhola da marca de retalho eletrónico do grupo Sonae.