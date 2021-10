Barclays ganhou mais de 6.204 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

O lucro atribuído do banco Barclays atingiu 5.258 milhões de libras (6.204 milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 302% em relação ao mesmo período do ano anterior.Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, o banco indicou que, entre janeiro e setembro de 2020, tinha registado um lucro atribuído de 1.306 milhões de libras (1.543 milhões de euros).O lucro antes de impostos do Barclays de janeiro a setembro deste ano foi de 6.940 milhões de libras (8.189 milhões de euros), um aumento de 186% em relação aos mesmos nove meses do ano passado, de acordo com a nota.A faturação total atingiu 16.780 milhões de libras (19.800 milhões de euros) nos primeiros nove meses deste ano, uma ligeira queda de 0,26% em relação ao mesmo período de 2020.O rácio empréstimos-depósitos foi de 69%, que compara com 70% no mesmo período do ano anterior, enquanto os empréstimos atingiram 353.000 milhões de libras (416.540 milhões de euros) e os depósitos ascenderam a 510.200 milhões de libras (602.036 milhões de euros).Relativamente ao nível de solvência, o rácio CET1 era de 15,4%, prevendo-se que se mantenha acima dos 13% ou 14% até ao final do ano, de acordo com o banco britânico.O diretor executivo do Barclays, James Staley, considerou que estes resultados demonstram os benefícios do seu modelo de negócios diversificado, acrescentando que o banco continua a apoiar os seus clientes no período de pandemia.O responsável acrescentou que se observa uma recuperação do consumidor e sinais de um ambiente mais favorável.