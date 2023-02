Lucro do Barclays cai 19% em 2022 para 5.670 milhões de euros

Leia Também Barclays ganhou mais de 6.204 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano

O banco Barclays revelou esta quarta-feira que contabilizou um lucro de 5.023 milhões de libras em 2022 (5.670 milhões de euros), o que corresponde a queda de 19% face ao ano anterior.A instituição financeira referiu também, em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, que o lucro antes de impostos atingiu 7.012 milhões de libras (7.916 milhões de euros) no ano passado, uma quebra de 14% na comparação com o ano anterior.O banco realça ainda que reservou 1.200 milhões de libras (1.354 milhões de euros) para cobertura de eventuais "perdas no crédito atribuído", o que se justifica pelo aumento das taxas dos empréstimos.As receitas totais registaram um aumento homólogo de 14%, situando-se em 24.956 milhões de libras (28.175 milhões de euros).Quanto ao nível de solvabilidade, o rácio de eficiência fixou-se em 67% em 2022, valor igual ao do ano anterior, enquanto o rácio o crédito com os depósitos foi de 73% no ano passado face aos 72% em 2021, e o rácio Tier 1 foi de 13,9%, perante os 13,8% no ano passado.O presidente executivo do banco, C.S. Venkatakrishnan, afirmou no comunicado divulgado quem o Barclays teve um "forte desempenho" em 2022."Cada negócio gerou crescimento da receita, com as receitas do grupo a aumentarem 14%", salientou o gestor.