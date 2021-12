Barraqueiro posiciona-se para a alta velocidade

A B-Rail enviou nova notificação à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, substituindo a que entregou em abril, com a intenção de explorar um novo serviço ferroviário de passageiros no eixo Braga-Faro, agora com comboios de 434 lugares e velocidade máxima de 330 km/hora.

