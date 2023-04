BBVA obteve um lucro líquido de 1.846 milhões no primeiro trimestre

Leia Também Remuneração de CEO e "chairman" do BBVA ultrapassa os 15 milhões de euros em 2022

O BBVA obteve um lucro líquido de 1.846 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 39,4% face ao período homólogo, justificado pelo aumento dos depósitos, informou esta quinta-feira o banco à Comissão Nacional de Mercado de Valores (CNMV) espanhola.A subida do lucro deu-se mesmo apesar dos 225 milhões de euros destinados ao pagamento do imposto extraordinário à banca espanhola.O banco refere que foi registado um aumento da atividade comercial que se traduziu numa margem financeira de 5.642 milhões de euros.A filial do México do BBVA foi a que mais lucros alcançou, mais do dobro do que em Espanha: 1.285 milhões de euros, sobretudo devido ao aumento dos depósitos.Em Espanha, a entidade bancária ganhou 541 milhões de euros, 9,5% menos do que no ano passado, devido ao impacto do imposto extraordinário ao setor bancário no país.