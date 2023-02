Remuneração de CEO e "chairman" do BBVA ultrapassa os 15 milhões de euros em 2022

,29 milhões de euros.



O pagamento de ambos os gestores dividir-se-á entre uma parte variável e outra fixa e, em ambos os casos, foi a remuneração variável que aumentou: 10,5% para o CEO e 9% para o "chairman". A fixa manteve-se.



No comunicado lê-se ainda que os 40% do valor do pagamento variável será recebido em 2023 em dinheiro e ações do BBVA. Já os 60% restantes - dos quais 40% são em dinheiro e o restante em ações - "permanecem diferidos" e sujeitos a "indicadores de avaliação plurianual". Além disso, o banco pagou prémios de seguro de vida e invalidez de 473.000 euros para o "chairman" e 285.000 euros para o CEO.



O aumento de remuneração surge após o banco ter reportado lucros de 6,42 mil milhões de euros em 2022, o valor mais elevado desde a fundação do banco espanhol, representando um aumento de 38% em relação a 2021.



Depois de vários anos com taxas de juro negativas, os bancos centrais aumentaram as taxas diretoras, o que beneficia as margens da banca.



No caso do BBVA, foi mesmo isso que aconteceu. "O bom desempenho deve-se principalmente ao forte aumento das receitas principais, à gestão das despesas operacionais e à evolução positiva dos ativos financeiros de imparidades", explicou o banco.



