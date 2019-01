BCP tem 60 milhões de euros do BEI para emprestar a empresas

Ricardo Castelo

O BCP e a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) assinaram um contrato de empréstimo de 60 milhões de euros referentes à Linha Capitalizar MidCaps, proveniente do Banco Europeu de Investimento (BEI), numa cerimónia no Ministério da Economia que se realizou na última quarta-feira, em Lisboa.



A nova linha de crédito destina-se a PME e MidCaps, ou seja, empresas que têm entre 250 e 3.000 trabalhadores, e foca-se sobretudo nos setores da indústria transformadora, turismo, agricultura, comércio e serviços. O programa contempla projetos em investimento produtivo e de desenvolvimento do negócio, nas áreas da inovação e da internacionalização.



Em vantagem perante os critérios da IFD estarão as PME e MidCaps "que privilegiem o financiamento do investimento relativamente ao fundo de maneio e que apresentem maturidade média mais longa (podendo ir até 12 anos)". O financiamento pode assumir a modalidade de amortização única ao fim de até oito anos ou em prestações de capital até 12 anos, com quatro anos de carência.



"Com estas linhas do BEI, as nossas empresas vão ter acesso a recursos financeiros estáveis de médio e longo prazo para financiar adequadamente os seus projetos", comentou o Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, dando resosta a uma necessidade, de acordo com o presidente executivo da IFD, Henrique Cruz: "esta linha dá resposta a uma das falhas de mercado que identificámos – a dificuldade de acesso a financiamento de longo prazo".



Para o BCP, a medida vem em linha com a estratégia da instituição: ", "esta é mais uma medida que permite prosseguir uma inequívoca prioridade estratégica do Banco: o financiamento de PME e MidCaps que tenham modelos de negócio rentáveis e sustentáveis", comenta Miguel Maya, o CEO.