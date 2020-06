Beka Finance já é a única detentora da sociedade de titularização de créditos Sagres

A Sagres – Sociedade de Titularização de Créditos informou, em comunicado à CMVM, ter procedido à verificação das condições contratuais e consequente concretização da aquisição da totalidade das ações representativas do seu capital social pela Beka Finance, Sociedad de Valores, com efeitos a 16 de junho de 2020.

O contrato de compra e venda da totalidade das ações representativas do capital social da Sagres, sujeito à verificação de condições usuais neste tipo de operações, tinha sido celebrado a 17 de dezembro de 2019 entre o seu acionista único, Citigroup Financial Products Inc. e a Investgala Asesores de Inversión, que por sua vez cedeu a sua posição contratual à espanhola Beka Finance.

A Beka Finance passa, assim, a ser acionista única da Sagres – que gere fundos no valor de 6.500 milhões de euros (em 13 titularizações hipotecárias, de consumo e PME).





No seguimento desta nova titularidade, foram aceites as renúncias dos membros do Conselho de Administração aos respetivos cargos e deliberada a eleição de novos membros para completar o mandato em curso, correspondente ao triénio 2019-2021, refere a Sagres num outro comunicado.

Assim, o "chairman" será agora Paulo Almadanim de Nápoles Santa Marta. Como vogais foram eleitos María Abigail Sánchez del Río Y Precioso e Fernando Delgado Parra.

Com esta aquisição, a empresa financeira espanhola, participada do grupo de capital de risco Gala Capital, quis reforçar a sua posição no mercado português. "Esta compra responde à nova estratégia da empresa de se reforçar como um agente de mercado independente no seio do mercado ibérico, depois da entrada no seu capital da Gala Capital – que controla 65%", sublinhava recentemente o El Confidencial a propósito desta operação.

A Beka Finance, liderada por Carlos Stilianopoulus (na foto), ex-administrador da Caja Madrid e do Bankia, até aqui cobria o mercado português a partir de Madrid, onde assessorou operações como a primeira emissão de dívida da região dos Açores e a emissão da Efacec.

"A ideia da Beka Finance é potenciar este negócio em Portugal e estudar no futuro se pede o passaporte europeu para originar novas emissões também em Espanha", refere o El Confidencial.

Após esta aquisição, destacou ainda aquele jornal espanhol, a Beka Finance está a tentar colmatar a lacuna que tem na banca privada, a área estratégica que lhe falta. Para tal, não descarta a aquisição de alguma entidade do setor, ou criar uma equipa de assessoria.