Bial, Altice e Nos lideraram aposta em I&D em 2021

A Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência concluiu que as 100 empresas que mais investiram em investigação e desenvolvimento em Portugal representam apenas 6% de todas as que declararam atividades de I&D, mas foram responsáveis por mais de metade da despesa e quase 40% do pessoal.

