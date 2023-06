Bicicletas Gira gratuitas para todos os residentes de Lisboa com passe Navegante a partir de hoje

Os residentes em Lisboa com passe Navegante podem, a partir desta segunda-feira, utilizar gratuitamente as bicicletas Gira pela cidade. Isto, dez dias depois de a medida ter sido implementada para jovens e seniores portadores daquele título.A 26 de maio, esta gratuitidade ficou disponível para todos os jovens residentes em Lisboa, com mais de 16 e menos de 23 anos, e também para os cidadãos com mais de 65 anos, que já têm este passe gratuito. Hoje, a medida é alargada a todos os residentes de Lisboa com passe Navegante.Na apresentação da medida, o presidente da câmara, Carlos Moedas, disse que o objetivo é avançar na descarbonização da cidade, pelo que, a partir de hoje, a iniciativa fica disponível para todos os residentes com domicílio fiscal em Lisboa que comprarem o passe.Para utilizar as Gira gratuitamente, basta a quem tem menos de 23 anos e mais de 65 mostrar na aplicação de telemóvel que tem o passe Navegante gratuito.Para os restantes, é necessário provar que são residentes em Lisboa, pelo que têm de se apresentar numa loja da EMEL (Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa que gere a Gira) com comprovativo de residência, através de uma qualquer fatura, para a gratuitidade do uso da Gira, segundo Carlos Moedas.O autarca afirmou ainda que a iniciativa "é um movimento" que faz parte "do conjunto daquilo que é a descarbonização da cidade e que começou com os transportes públicos gratuitos" e que agora vai passar para a mobilidade suave".Carlos Moedas defendeu que toda a área metropolitana de Lisboa deveria ser um exemplo e iniciar o caminho para a gratuitidade dos transportes públicos para os mais novos e para os mais velhos, mas reconheceu que isso "depende dos outros presidentes de câmara".Em Lisboa, segundo a câmara, existem agora mais de 2.850 docas de estacionamento em 146 estações. O número de Gira ultrapassa as mil bicicletas e o objetivo, segundo Carlos Moedas, é duplicar o número, para as dois.