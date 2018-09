Blackrock reforça nos CTT e retoma participação qualificada

O fundo de investimento Blackrock voltou a ter uma participação qualificada nos CTT, informou a empresa no comunicado enviado esta segunda-feira, 4 de Setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





O Blackrock possui agora 2,05% da operadora de correios nacional, num total de 3.072.704 acções. Anteriormente, este fundo detinha 1,89% da empresa.





Esta já não é a primeira vez que este fundo supera a fasquia dos 2% este ano. No passado dia 8 de Março, os CTT já haviam publicado uma comunicação equivalente, na qual anunciavam uma participação de 2,01% do Blackrock.



Actualmente, para além da Blackrock, outros accionistas de referência da empresa de correios portuguesa são a Gestmin, com 12,58%, a Indumenta, com 5,66% e a Greenwood Investments, com 5%.