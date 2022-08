Blackstone na corrida para comprar catálogo dos Pink Floyd por 500 milhões de dólares

Merck Mercuriadis. O banco de investimento é acionista maioritário da companhia desde o ano passado. A HSC comprou até à data cerca de 341 mil milhões de dólares em catálogos de artistas como Leonard Cohen, Justin Timberlake, Nile Rodgers e Nelly Furtado.

Leia Também Pink Floyd querem vender catálogo por 500 milhões de dólares

A Blackstone não é a única concorrente àquele que é o catálogo de uma das maiores bandas de todos os tempos. Na corrida estão também gigantes como a Sony, a Warner, ou mesmo a BMG, da KKR e a Primary Wave, da Oaktree.O montante apontado pelos Pink Floyd é superior a 400 milhões de libras. Mas o facto desta moeda ter estado a desvalorizar face ao dólar nas últimas semanas pode significar uma vantagem para os compradores norte-americanos.O fundo Hipgnosis emitiu este mês cerca de 222 milhões de dólares de obrigações que usam os direitos das músicas como colateral, numa forma de refinanciamento da dívida que tinham ao comprarem no início do ano 341 milhões de dólares em catálogos musicais.Esta nova emissão vai custar mais de 6% por ano ao HSC, comparando com 4% que o Chord Music Partners, empresa da KKR, viu ser aprovado num acordo semelhante em janeiro.