Pink Floyd querem vender catálogo por 500 milhões de dólares

Os Pink Floyd preparam-se para fazer história no mundo da música – outra vez. Agora não pretendem bater recordes de permanência nas tabelas, mas fechar um negócio milionário: querem vender o catálogo por 500 milhões de dólares, mais do que Dylan e mais do que Bowie.

Pink Floyd: o novo negócio milionário da música?









