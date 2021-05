Böllinghaus Steel investe 22 milhões em novo trem de laminagem em Vieira de Leiria

Leia Também Böllinghaus: Alemães têm 30 milhões para investir em Vieira de Leiria

A Böllinghaus, empresa que fabrica barras de aço inoxidável em Vieira de Leiria, Marinha Grande, no distrito de Leiria, anunciou hoje a construção de um novo trem de laminagem, investimento orçado em 22 milhões de euros.A instalação do novo equipamento, "forte aposta na unidade de Vieira de Leiria", afigura-se como "um marco para toda a empresa no que respeita à produção e comercialização de barras de aço inoxidável", explica Nina Härtel, diretor geral da Böllinghaus Steel GmbH, citada em nota hoje divulgada.De acordo com a mesma responsável, o trem de laminagem vai permitir à unidade de Vieira de Leiria "responder rapidamente às exigências de cada cliente e oferecer soluções à medida".Com o novo equipamento, a Böllinghaus Steel ambiciona "otimizar ainda mais o portfólio de produtos de alta qualidade" e lançar bases para "continuar a crescer": "O objetivo é fornecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade e reforçar a competitividade da nossa empresa a longo prazo", frisa Nina Härtel.O equipamento cumpre "os mais elevados padrões em termos de uso de energia e de sustentabilidade no processo de produção" e vai substituir o atual, "em laboração há várias décadas" e que "tem sido modernizado periodicamente", garantindo "um salto tecnológico para o futuro e a aumentar a sua capacidade de produção".O projeto será concretizado ao longo dos próximos três anos, prevendo-se a conclusão da primeira fase do novo laminador no início de 2022.Fundada em 1889 na Alemanha, a Böllinghaus Steel instalou-se em Vieira de Leiria em 1996, quando adquiriu a massa falida da antiga fábrica de aços Tomé Feteira. Além de Alemanha e Portugal, atualmente tem instalações também nos Estados Unidos da América e na Itália.