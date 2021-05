Blue Origin de Bezos fará primeiro voo turístico espacial a 20 de julho

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg — Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021

A Blue Origin, empresa de voos espaciais de Jeff Bezos, anunciou esta quarta-feira que irá realizar o primeiro voo turístico espacial a 20 de julho.A empresa do CEO da Amazon e homem mais rico do mundo revelou que vai realizar um leilão online, em três fases, para um dos lugares no voo inaugural.A Blue Origin entra assim num negócio onde defronta a SpaceX, do fundador da Tesla, Elon Musk. Elon Musk fundou a SpaceX em 2002 e mantém uma rivalidade galáctica com Jeff Bezos , o ainda CEO da Amazon (mas que largará as rédeas da empresa de comércio eletrónico no terceiro trimestre deste ano).Para já, Musk leva a dianteira, tendo a Space X concluído com sucesso dois testes de voos tripulados, o mais recente dos quais no passado domingo, quando transportou quatro astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) de volta à Terra após uma estadia de 167 dias.A nave espacial New Shepard fará o primeiro voo tripulado a 20 de julho e os aspirantes a turistas espaciais podem licitar por uma vaga a bordo.

Na primeira fase do leilão online, os interessados poderão fazer as suas ofertas no site da Blue Origin. Esta fase termina já a 19 de maio. Segue-se uma fase em que os valores das propostas serão visíveis para o público e as novas licitações terão de superar o maior montante oferecido.



A 12 de junho, na última fase, decorrerá um leilão online ao vivo para apurar o vencedor. A maior licitação será doada ao Club for the Future, fundação da Blue Origin destinada a inspirar os jovens a enveredarem por carreiras ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês).