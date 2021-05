Quatro astronautas regressam da estação espacial em cápsula da SpaceX

A cápsula SpaceX Crew Dragon, da empresa liderada por Elon Musk, trouxe de regresso à Terra quatro astronautas que estavam na Estação Espacial Internacional, tendo amarado, com o recurso a paraquedas, no Golfo do México, anunciou a NASA.

O regresso destes astronautas marcou o fim da primeira missão tripulada até à Estação pela nave espacial Crew Dragon, desenvolvida em parceria entre a NASA e a empresa da aventura espacial de Musk – que é também o CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla.

A tripulação – composta por três elementos da NASA, Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker, e pelo japonês Soichi Noguchi (da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial [JAXA]) – tinha saído do Kennedy Space Center, na Florida, a 15 de novembro, propulsionada por um foguetão Falcon 9 da SpaceX.

A cápusla, à qual a tripulação deu o nome de Resiliência, amarou na costa de Panamá City, ao largo da Florida.

Esta foi a primeira amaragem à noite de uma nave espacial tripulada dos EUA desde a chegada da Apollo 8 antes do amanhecer, no Oceano Pacífico, a 27 de dezembro de 1968. Há mais de 52 anos.

Elon Musk fundou a SpaceX em 2002 e mantém uma rivalidade galáctica com Jeff Bezos, o ainda CEO da Amazon (mas que largará as rédeas da empresa de comércio eletrónico no terceiro trimestre deste ano).