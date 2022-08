“Boom” do turismo suporta vinhos portugueses

Com as exportações para a Europa a refletirem o impacto da guerra na Ucrânia, do aumento da inflação e das taxas de juro, a generalidade dos produtores de vinho portugueses aumentou as vendas no primeiro semestre com o impulso do mercado nacional. Esperam agora que o “boom” do turismo continue, na segunda metade do ano, a ajudar esse crescimento, que se tem feito sentir nas vendas para a restauração.





