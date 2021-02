Brasileira Embraer entrega à holandesa KLM primeira unidade do seu maior avião

A fabricante de aeronaves Embraer informou na terça-feira que entregou à KLM a primeira das 25 aeronaves encomendadas pela companhia holandesa do modelo E195-E2, que é o maior e mais eficiente dos aparelhos produzidas pela empresa brasileira.Num comunicado enviado ao mercado, a Embraer informou que a entrega foi feita a representantes da KLM Cityhopper, subsidiária regional da KLM Royal Dutch Airlines, numa cerimónia nas instalações da empresa brasileira no estado de São Paulo.Além de se tratar do primeiro modelo E195-E2 a entrar na frota da companhia aérea holandesa, filial da Air France-KLM, é também o primeiro avião da nova geração de aeronaves da Embraer recebido pela KLM Cityhopper, empresa que já possuía na sua frota 49 aeronaves do fabricante brasileiro (17 aviões E175 e 32 aparelhos E190 de primeira geração).De acordo com a Embraer, a KLM encomendou 25 desses aviões e tem opção de compra de outros 10.O E195-E2, com 41,5 metros de comprimento e capacidade para 130 pessoas (na versão solicitada pela KLM), é o maior avião de passageiros produzido pela Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves do mundo e líder mundial no segmento de aviões para voos regionais.Por ser um dos três modelos de segunda geração da Embraer, é uma aeronave mais eficiente, moderna e económica no consumo de combustível, segundo a fabricante.Este modelo, apresentado comercialmente em 2017, tem autonomia de voo de 4.537 quilómetros a velocidades de até 870 quilómetros por hora.De acordo com a empresa brasileira, esse modelo é "o mais eficiente do mundo em aviões comerciais para rotas domésticas", uma vez que as suas avançadas tecnologias permitem reduzir os custos operacionais em 25%, devido ao menor consumo de combustível.Segundo o comunicado da Embraer, a KLM, que já é líder mundial em sustentabilidade entre as companhias aéreas, tem adotado diversas medidas para tornar as suas operações mais ecológicas, entre elas a renovação da frota.O E195-E2, indica a empresa, foi projetado para reduzir em 10% as emissões de gases poluentes por voo, assim como a poluição sonora em 60%."A inclusão deste modelo na nossa frota é uma parte vital de nossos planos para reduzir a nossa pegada de carbono em pelo menos 50% por passageiro, por quilómetro, até 2030. O E195-E2 não é apenas uma aeronave economicamente atraente, mas também se encaixa perfeitamente na nossa iniciativa de sustentabilidade", disse o diretor da KLM Cityhopper, Warner Rootliep, citado no comunicado.A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, em Alverca, com 65% do capital.