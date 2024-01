Bricomarché investe 2,4 milhões de euros em loja em Alcácer do Sal

Leia Também Bricomarché investiu 10 milhões em três lojas e prevê mais aberturas

O Bricomarché, insígnia do grupo Os Mosqueteiros, inaugura, esta quinta-feira, uma loja em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, fruto deA nova loja, com uma área superior a 1.500 metros quadrados,, indica a marca dedicada a equipamentos de bricolage, casa e jardim, num comunicado, enviado às redações.Com a abertura, que marca a estreia em Alcácer do Sal,, empregando mais de mil colaboradores.Cada Bricomarché dispõe de áreas de venda entre os 1.400 e os 3500 metros quadrados, podendo adotar formatos distintos, desde o "essencial" ao "generalista" até ao "especialista" consoante a dimensão da superfície comercial, com o mais recente espaço a entrar na última categoria.O Bricomarché, que entrou no mercado português há 25 anos,. Em declarações ao Negócios , em setembro, o administrador da empresa, Paulo Alves, dava conta de que a perspetiva para 2023 era a de registar um crescimento "na mesma linha".Atualmente, o Bricomarché conta com mais de 40 aderentes, ou seja, empresários independentes, ao abrigo de um modelo de funcionamento que, segundo o administrador, tem "grandes" benefícios: "Cada aderente assume uma dupla função: detém e dirige a sua própria empresa – uma loja – e ocupa um cargo nas estruturas a montante. Esta proximidade entre os centros de decisão estratégica e o consumidor final constitui uma das grandes vantagens do sistema, pois nenhuma decisão é tomada sem o pragmatismo dos homens do terreno".