BRP junta-se à PRO_MOV para acelerar a requalificação dos portugueses

A Associação Business Roundtable Portugal (BRP) anunciou esta terça-feira a sua associação ao programa nacional, já em execução, PRO_MOV, que tem como objetivo requalificar portugueses desempregados ou em profissões de risco.





Em comunicado, a associação liderada por Vasco de Mello, que reúne 42 grandes empresas em Portugal, explica que o compromisso é do "envolvimento direto de 17 empresas associadas e a mobilização de meios e recursos, bem como da própria sociedade, para acelerar o desenvolvimento e execução do programa".



Além das três empresas fundadoras (Nestlé, SAP e Sonae), o PRO_MOV conta com o envolvimento de mais 17 empresas associadas do BRP (Altice, BA Glass, BPI, CIN, CTT, Delta, EDP, Fidelidade, Galp, Hovione, José de Mello, Millennium bcp, Salvador Caetano, Semapa, Sogrape, Sovena e Sugal) – algumas a trabalhar no projeto desde a sua fundação -, e seis empresas externas (Aveleda, Bosch, Esporão, ManpowerGroup, Symington, The Fladgate Partnership), que "aceitaram o repto lançado pela Associação".





Como revela, o objetivo é que, até ao final de 2022, "seja possível alargar para 6 os laboratórios de requalificação, abrangendo uma maior diversidade de profissões/áreas de atividade do tecido empresarial português (vendas, saúde, digital, economia verde, indústria e agricultura) e uma maior cobertura do território nacional".



O projeto em curso insere-se no eixo de atuação Pessoas da Associação BRP e está em linha com os compromissos assumidos pelas empresas associadas, que "visam contribuir para um Portugal capaz de valorizar e qualificar os portugueses".



Citado no comunicado, Vasco de Mello, presidente da Associação BRP, afirma que "o esforço conjunto entre o setor privado e o setor público é o caminho para conseguirmos dar resposta aos desafios dos empregos do futuro".



Já Cláudia Azevedo, vice-presidente e líder do eixo Pessoas, refere que "estamos muito entusiasmados por ver o tecido empresarial português unir-se em redor de uma questão que é cada vez mais preocupante a nível global, a requalificação e valorização das pessoas".





Lançado no final de 2021, em conjunto com o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), o PRO_MOV insere-se na iniciativa europeia "Reskilling 4 Employment (R4E)", que pretende requalificar um milhão de europeus até 2025.